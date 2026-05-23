sábado, 23 de mayo de 2026

Cayeron los Mareados en Chacabuco



Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control realizado en la madrugada del sábado.

En el operativo de prevención realizado sobre ruta 7 km 203 (los tubos), Ruta 7 Km 204 (entre Moreno y Alberdi); Miguel Gil y Arenales; Lamadrid y Urquiza. Vieytes y Corrientes se retuvieron tres automóviles por circular en estado de alcoholemia positivo.


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