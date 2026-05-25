Incidentes en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada se registraron incidentes en un sector de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se reportó una pelea en torno a un local nocturno ubicado en inmediaciones de la intersección del acceso Hipólito Yrigoyen y la ruta 7. Se requirió de la presencia de dos patrulleros de la Policía y de una ambulancia por un altercado entre personas.
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