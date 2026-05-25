lunes, 25 de mayo de 2026

Incidentes en la noche de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Madrugada.

Durante la madrugada se registraron incidentes en un sector de Chacabuco.



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Se reportó una pelea en torno a un local nocturno ubicado en inmediaciones de la intersección del acceso Hipólito Yrigoyen y la ruta 7. Se requirió de la presencia de dos patrulleros de la Policía y de una ambulancia por un altercado entre personas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

 

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