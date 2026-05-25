Lo detuvieron en Junín por abuso sexual y decir que era subcomisario

Allanamiento.
La DDI de Junín detuvo a una persona acusada de abuso sexual que se hacía pasar por subcomisario de la Policía.
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Ocurrió este lunes en Junín. Todo comenzó cuando una persona de sexo femenino de 29 años denunció en la Comisaría de la Mujer y la Familia de esa Ciudad que un sujeto que la invitó a su casa la abusó sexualmente con acceso carnal. Agregó que el acusado tenía dos armas de fuego cortas, un rifle, y que en la viviendo habían quedado sus botas.
Se activó rápidamente una causa penal que derivó en un allanamiento en la casa del acusado, que resultó tener 45 años. Decía que era Subcomisario de la Policía, pero se comprobó que esto era falso. En el lugar se secuestraron municiones de pistola 9mm, un rifle y las botas de la denunciante.
La Carátula de la causa es "Abuso sexual con acceso carnal, infracción a la ley 26485 y usurpación de autoridad y funciones públicas".
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