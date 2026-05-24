Conflictos vecinales en los extremos opuestos de Chacabuco

Mediodía.
Se está dando un domingo bastante agitado en medio del fin de semana largo en Chacabuco.
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Desde temprano hubo conflictos vecinales. En horas del mediodía se dieron dos que terminaron con intervención de la Policía. En el primer caso, una mujer pidió ayuda para una joven que había llamado a su puerta alegando que un sujeto la había amenazado con un arma. Posteriormente, se supo que se trató de un problema personal entre ambos vecinos aunque no hubo lesiones. La joven iba a radicar una denuncia. Ocurrió en inmediaciones de Brandsen y Liniers.
En el segundo caso se trató de un conflicto de pareja que terminó con un masculino abandonando la casa y una femenina trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una denuncia por violencia familiar. Ocurrió en Correa entre Perón y Matheu.
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