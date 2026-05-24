Detuvieron cerca de Chacabuco a los acusados de un difundido robo

Esta noche.
Personal de la DDI y la Policía Vial de Junin detuvo esta noche en la autopista 7 a uno de los acusados de un robo muy difundido.
Volver a Chacabuquero.
Fue luego que por intermedio de cámaras de seguridad se estableciera que el vehículo en el que circulaba el detenido había pasado por Carmen de Areco por la ruta 7.
El rojo investigado es el que se perpetró el 15 de mayo en Tandil y tuvo por víctima al tenista Juan Martin del Potro. No obstante, habría otros hechos delictivos previos en su haber.
El Fiat Cronos que estaba siendo objeto de una búsqueda fue parado a la altura del puesto en Junín de la Policía Vial. El detenido se llama Walter Damián D’Amelio, quien tenía pedido de detención en la causa, junto a Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, ambos chilenos, y a una mujer argentina que fue identificada y convocada a declarar.
Por otro lado, en la estación de Colectivos de Retiro, en la Capital Federal, la Policía Federal detuvo a dos ciudadanos chilenos acusados de integrar el mismo grupo criminal. La banda había logrado sustraer bienes valuados en más de 2 millones de dólares pertenecientes a figuras de la NBA, de la NFL y de otras ligas deportivas internacionales.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Familiares de un fallecido agradecen al personal de salud de Chacabuco
- Conflictos vecinales en los extremos opuestos de Chacabuco
- Conflictos vecinales en los extremos opuestos de Chacabuco
- Vecina agredida en Chacabuco
- Violento choque en Chacabuco
- Retuvieron la camioneta del accidente de Chacabuco y algo más
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la noche de Chacabuco
- Una campaña solidaria triunfó pero ahora una escuela rural de Chacabuco necesita casero
- Golía sigue entre los intendentes mejor valorados de la provincia de Buenos Aires
- Cayeron los Mareados en Chacabuco
- Allanamiento en la zona por una modalidad de estafa conocida en Chacabuco
- Otro vuelco en el desvío de la Variante Chacabuco
- Tremenda persecución policial en la noche de Chacabuco
- Accidente en la ruta en Chacabuco
- Revés judicial para Golía y complicación para la Municipalidad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario