lunes, 25 de mayo de 2026

Agradecimiento al Hospital de Chacabuco de parte de los hijos de una vecina fallecida

Nota pedida.

El pasado 2 de mayo nuestra madre Susana Del Papa ingreso a la guardia muy descompensada con problemas respiratorios. Ayer, 24 de mayo de 2026, falleció, lamentablemente



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El corte perfecto abre este 25 de Mayo

No queremos dejar de agradecer la buena y cálida atención en la Guardia del Hospital municipal 'Nuestra señora Del Carmen", porque en el paso por la sala amarilla de nuestra madre hubo respuesta, comprensión y buen trato hacia ella y nosotros en nuestra preocupación, preguntas y angustia. También fue impecable el trato y dedicación para con ella en terapia intensiva! El dolor nos invade, pero haber recibido tan buen trato, respuestas y acompañamiento en este tránsito q nos tocó pasar es invaluable. Gracias, gracias, gracias.

Firman:

Los hijos de Susana: Laura, Jorgelina y Gustavo Basile


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