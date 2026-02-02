Le robaron en las calles de Chacabuco

Esta tarde.
Una vecina de 64 años dio a conocer que sufrió un robo esta tarde.
Le sustrajeron una bicicleta que estaba en la vereda.
Ocurrió en Mendoza entre 25 de Mayo y 9 de Julio.
El ladrón se escapó con la bicicleta por la calle 9 de Julio.
La situación fue puesta en conocimiento de la Policía
