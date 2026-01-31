Chocó, siguió y lo pararon en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró otro incidente de choque y fuga aunque no por mucho tiempo, la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un SUV FIAT Pulse chocó con una camioneta que estaba estacionada en Cabral entre Moreno y Zapiola.
El dueño de la camioneta y unos amigos pudieron alcanzar al Pulse y pararlo en Cabral entre Zapiola y Alberdi. Llamaron a la Policía.
También se acercó Defensa Civil para saber lo que había pasado
