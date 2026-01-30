Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Juan.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Oscar Juan José Iriondo. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: O'Higgins. No habrá funeral. Sus restos serán cremados el martes 3 de febrero de 2026.
