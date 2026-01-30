viernes, 30 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Juan.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Oscar Juan José Iriondo. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: O'Higgins. No habrá funeral. Sus restos serán cremados el martes 3 de febrero de 2026.

.


