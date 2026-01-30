Fallecimiento en el partido de Chacabuco

Últimas horas
En las últimas horas se registró el fallecimiento de una persona de edad avanzada en una localidad de Chacabuco.
Tomó intervención la Policía dado que se trató de un suicidio.
El fallecido se llamaba Oscar Iriondo. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Junín para la realización de una autopsia.
Ocurrió en OHiggins
