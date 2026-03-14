Inquietud por la difusión de un video íntimo en Chacabuco

Preocupación.
Una persona se comunicó con Chacabuquero para manifestar su preocupación de un video íntimo que grabó hace unos años en Chacabuco con un teléfono celular.
Volver a Chacabuquero.
El material audiovisual fue difundido por otras personas sin su consentimiento y piensa que puede ser una manera de difamar su identidad y causarle un daño.
En Argentina la difusión de videos sexuales sin consentimiento es considerada como violencia digital y es un delito tipificado por ley.
Chacabuquero recomienda denunciar ante la Justicia este tipo de situaciones para individualizar a los acusados y también eliminar el material audiovisual problemático.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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