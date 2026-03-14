sábado, 14 de marzo de 2026

Inquietud por la difusión de un video íntimo en Chacabuco

 


Preocupación.

Una persona se comunicó con Chacabuquero para manifestar su preocupación de un video íntimo que grabó hace unos años en Chacabuco con un teléfono celular.



Volver a Chacabuquero.

El material audiovisual fue difundido por otras personas sin su consentimiento y piensa que puede ser una manera de difamar su identidad y causarle un daño.

En Argentina la difusión de videos sexuales sin  consentimiento es considerada como violencia digital y es un delito tipificado por ley.

Chacabuquero recomienda denunciar ante la Justicia este tipo de situaciones para individualizar a los acusados y también eliminar el material audiovisual problemático. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Nuevo accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco

- Choque en el mediodía de Chacabuco

- Tránsito: motos, acoplados, autos y conductores en infraccion en Chacabuco

- Noche de Chacabuco: Daños con fines de robo -  Incidentes - Picadas

- Buscan casero para una escuela rural de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Colocarán piedras en las calles de un barrio de Chacabuco

- Un vecino de Chacabuco trasladado al Hospital por un accidente

- Desbaratan una inmobiliaria fake en la cárcel de Junín

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Más datos del accidente de tránsito en la mañana de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Otra costosa operación

- Búsqueda de un vecino 

- Desconfianza

- Demorado tras incidentes en el centro de Chacabuco

- Un detenido de Chacabuco tras un allanamiento por drogas

- Retuvieron la moto de un menor por disturbios en Chacabuco y mucho más 





on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)