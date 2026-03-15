domingo, 15 de marzo de 2026

Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco

 

Esta madrugada.

Los bomberos voluntarios fueron convocados por un incendio de un auto, esta madrugada.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en inmediaciones de Perón y Ruta 7. Una dotación de bomberos voluntarios se dirigió al lugar. Se trataría de un Peugeot 206 sin ocupantes.

También fueron al lugar del siniestro la Policía y Defensa Civil.


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