Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco

Esta madrugada.
Los bomberos voluntarios fueron convocados por un incendio de un auto, esta madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en inmediaciones de Perón y Ruta 7. Una dotación de bomberos voluntarios se dirigió al lugar. Se trataría de un Peugeot 206 sin ocupantes.
También fueron al lugar del siniestro la Policía y Defensa Civil.
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