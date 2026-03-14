"Volvieron a dañar el sepulcro de mi hijo el día en el que cumpliría años"

Nota pedida.
Hoy 14/03 nuevamente volvieron a vandalizar el nicho de mi hijo Benjamin.
Volver a Chacabuquero.
Hoy él cumpliría sus tan esperados 21 años. Fuimos con su hermano Alejandro a llevarle una flor y nos encontramos con semejante aberración.
Tengo fotos pero no las voy a publicar por pedido de mi hijo. Esto ya dejó de ser un hecho al azar. Es personal, como dije anteriormente y lo dejé asentado en la denuncia
No puedo acusar a nadie pero está a la vista que es un ataque personal. Ya hicimos la denuncia y pedimos a quien corresponda que tome cartas en el asunto con esto que sucede en el cementerio.
Por mi parte ya tomé mis propias medidas. Dejen de jugar con el dolor de una madre, hermanos y amigos.RESPETEN A BENJAMIN.
Firma:
Griselda
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