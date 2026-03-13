Mix de Chacabuco: Otra costosa operación - Búsqueda de un vecino - Desconfianza

Breves.
Costos. Chacabuquero ya dedicó una nota a los montos elevados que están teniendo las operaciones a las que se deben someter los vecinos. Parece que la situación también se da en el reino animal porque una ana necesita 780.000 pesos para cubrir una intervención quirúrgica a la que se debe someter un perro llamado Orejas. Se está vendiendo una rifa para recaudar fondos.
Búsqueda. Durante la madrugada la Policía estuvo buscando a un vecino por pedido de la familia. Fue encontrado horas después en Buenos Aires continuación.
Desconfianza. Esta mañana una vecina llamó a la Policía porque un sujeto alcoholizado había decidido descansar a las puertas de una escuela primaria de la ciudad. Tras ser abordado por los agentes, el sujeto se marcho. Ocurrió antes de las 8.00 en inmediaciones de Liniers y Azcuénaga, cuando los educandos estan entrando a las aulas.
