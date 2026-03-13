viernes, 13 de marzo de 2026

Mix de Chacabuco: Otra costosa operación - Búsqueda de un vecino - Desconfianza

Breves.

Costos. Chacabuquero ya dedicó una nota a los montos elevados que están teniendo las operaciones a las que se deben someter los vecinos. Parece que la situación también se da en el reino animal porque una ana necesita 780.000 pesos para cubrir una intervención quirúrgica a la que se debe someter un perro llamado Orejas. Se está vendiendo una rifa para recaudar fondos.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Búsqueda. Durante la madrugada la Policía estuvo buscando a un vecino por pedido de la familia. Fue encontrado horas después en Buenos Aires continuación.

Desconfianza. Esta mañana una vecina llamó a la Policía porque un sujeto alcoholizado había decidido descansar a las puertas de una escuela primaria de la ciudad. Tras ser abordado por los agentes, el sujeto se marcho. Ocurrió antes de las 8.00 en inmediaciones de Liniers y Azcuénaga, cuando los educandos estan entrando a las aulas.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Demorado tras incidentes en el centro de Chacabuco

- Un detenido de Chacabuco tras un allanamiento por drogas

- Retuvieron la moto de un menor por disturbios en Chacabuco y mucho más 

Todavía se habla de esto:

- Confusa situación en un comercio de Chacabuco

- En alerta en Chacabuco por un robo

- Se supo cuánto cuesta reponer un contenedor quemado en Chacabuco

- Necrológicas I

- Mix de Chacabuco:

- Primera capacitación

- Conflictos en las calles

- Peña "A mi viejo" 

- Accidente de tránsito entre dos rutas en Chacabuco

- Transito: motos y licencias retenidos por motivos específicos en Chacabuco







on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)