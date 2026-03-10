Violento accidente entre agentes de Tránsito en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un violento accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos motos de la Subsecretaría de Tránsito que estaban en recorrida con una camioneta de la misma área.
Al menos una persona de sexo femenino fue trasladada al hospital en ambulancia.
Ocurrió en Buenos Aires y Balcarce.
Al parecer, el choque se dio cuando ambas motos circulaban en el mismo sentido a la par y una quiso doblar.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- ¿Será? Uber informó que estará disponible en Chacabuco y la zona desde mañana
- Confirman salida de nuevo colectivo que llega a Retiro
- Pedido de Justicia por un vecino fallecido en trágicas circunstancias
- Salida de bomberos por el Incendio de un auto en la autopista de Chacabuco
- Más datos del accidente con una lesionada
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sancionaron a camioneros durante la noche de Chacabuco
- Retuvieron motos y labraron infracciones contra acoplados en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Encendieron nuevas luces en un sector de la ciudad
- Buscados desde Junín a Chacabuco
- Daño a la hora de la siesta en Chacabuco
- Demorado en una plazoleta de Chacabuco
- Procedimiento contra la pesca ilegal en Junín
- "El nicho de mí hijo fue vandalizado en Chacabuco"
- Golía destaca las obras públicas concretadas en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Multaron a un automovilista en Chacabuco por ruidos molestos y retuvieron motos
No hay comentarios:
Publicar un comentario