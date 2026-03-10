Más datos del accidente de tránsito en la mañana de Chacabuco

Una mujer lesionada.
Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron un auto Peugeot 207 y una bicicleta. Se pidió asistencia médica del SAME para una mujer.
Ocurrió en Coronel Suárez y Laprida. La Policía y personal de Tránsito se acercaron al lugar
La ciclista accidentada sería de apellido Chávez. Fue trasladada al Hospital en ambulancia.
