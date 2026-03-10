martes, 10 de marzo de 2026

Más datos del accidente de tránsito en la mañana de Chacabuco

 


Una mujer lesionada.

Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron un auto Peugeot 207 y una bicicleta. Se pidió asistencia médica del SAME para una mujer.

Ocurrió en Coronel Suárez y Laprida. La Policía y personal de Tránsito se acercaron al lugar 

La ciclista accidentada sería de apellido Chávez. Fue trasladada al Hospital en ambulancia.



