lunes, 9 de marzo de 2026

Retuvieron motos y labraron infracciones contra acoplados en Chacabuco

 


Además, video de un choque.

Hoy no hubo informe oficial del Área de Tránsito. Si embargo, trascendió el resultado de los operativos de este lunes en Chacabuco.



Al menos fueron retenidas dos motos en las calles, y se labraron actas de infracción contra acoplados estacionados en lugares prohibidos.

Video. Esta mañana se registró un choque de vehículos en el cruce de las rutas 7 y 51 en el partido de Carmen de Areco.

Este es el vídeo del choque como sólo Chacabuquero lo puede mostrar:



Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

