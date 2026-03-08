Policiales: Varios incidentes y un intruso en Chacabuco

De noche.
A lo largo de la noche se registraron distintos incidentes en la ciudad de Chacabuco que requirieron de la presencia de la Policía Comunal.
Volver a Chacabuquero.
Hubo altercados y disturbios en domicilios particulares y en la vía pública. Participaron en ellos varias personas.
El que más patrulleros convocó fue una pelea ocurrída afuera de un salón de fiestas ubicado en Lamadrid entre Pueyrredón y San Lorenzo. Los móviles policiales, autos y motos, fueron detenidos en ambas manos de la avenida ante la urgencia de bajarse de los mismos para tratar de contener el conflicto como se puede ver en la foto que encabeza esta nota. Finalmente, la situación fue solicitada por la familia que había organizado el evento y no hubo demorados.
Por otro lado, en Avellaneda continuación, unos vecinos atraparon a un sujeto que ingresó a su casa a través de una ventana. Al parecer, lo entregaron a la Policía para que lo trasladara a la Comisaría previo paso por el Hospital.
Como todos los fines de semana, hubo quejas por las caravanas de motos en la ciudad y en la ruta. En una nota previa se cuenta el resultado del operativo de Tránsito.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Caravana: retuvieron motos de otras ciudades en Chacabuco
- Operarse es cada vez más costoso en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vecina hace un pedido a la Municipalidad de Chacabuco
- UCR: "Los condenados por corrupción no representan al radicalismo"
- Gendarmería demoró a motociclistas de Chacabuco en el sur argentino
- Sumario contra una empleada del Hospital de Chacabuco
- Madrugada accidentada en Chacabuco
- Accidente en la medianoche de Chacabuco
- Piden ayuda para una mujer de Chacabuco gravemente accidentada
No hay comentarios:
Publicar un comentario