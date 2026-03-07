Sumario contra una empleada del Hospital de Chacabuco

Las razones.
En las últimas horas se conocieron las razones por las que se inició un sumario administrativo contra una trabajadora de la Salud del Hospital municipal "Nuestra Señora del Carmen" de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La investigación fue pedida por la dirección del nosocomio tras detectar una irregularidad y el inicio fue sumario fue sustanciado por un decreto firmado por las autoridades de la Comuna.
Ocurrió lo siguiente la empleada pidió una licencia médica por "angustia o estrés laboral" y la misma le fue otorgada. Sin embargo, alguien la vio trabajando en una estación de servicio de la ciudad en la misma fecha. Al parecer, la situación se constató con un acta de un escribano.
a la empleada a un estudio médico que determinó que estaba"apta" para trabajar.
El caso se conoció porque el decreto fue publicado en el Boletín Oficial municipal. El mismo está disponible para que todos los vecinos puedan verlo y analizarlo.
