viernes, 6 de marzo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Carlos Alberto Soriano, Josefina Manzanares y Josefina Mabel Soriano. Chacabuco, 3 De Marzo de 2026.

- Rodolfo Gilberto Emilli. Chacabuco, 3 De Marzo De 2026.


