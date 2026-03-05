Procedimiento policial en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Vecinos alertaron sobre un procedimiento de la policía de Chacabuco en un barrio, esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
Varios móviles fueron enviados al lugar. Al menos dos personas fueron demoradas. Al parecer se trató de un operativo del gabinete de investigaciones de la Comisaría. Esto indica que se trató de una tarea comisionada por un sumario.
En general la Policía no comunica los resultados de este tipo de procedimientos, salvo que sean exitos y lo hacen a través de los medios afines.
Ocurrió en el barrio San Antonio, alrededor de las 14.00.
