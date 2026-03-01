domingo, 1 de marzo de 2026

Una situación desagradable vivió una familia de Chacabuco


Teléfono.

Esta tarde una familia de Chacabuco vivió una situación desagradable y que genera preocupación.



Volver a Chacabuquero.

Alguien le envío un mensaje de WhatsApp a un niño sosteniendo que la habían secuestrado. La cuestión no pasó a mayores porque el niño pudo comunicarse con la madre rápidamente desbaratando el ardid. La mujer no estaba en la casa en ese momento pero regresó a toda velocidad.

Lo que generó incertidumbre es lo que se averiguó después. Primero, el número desde donde se enviaron los mensajes tiene característica de Chacabuco, y segundo, el nombre del usuario es "el pomberito violador". 

Los mensajes y nombre de usuario

La primera impresión da a entender que la persona detrás de la treta es alguien cercano que conoce el número de teléfono del niño y también sabía que la madre no estaba en la casa. La mujer dijo que iba a ir a la Comisaría para ver si se podía radicar una denuncia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Salida de bomberos: incendio en Chacabuco

- Motociclista accidentado en Chacabuco

- Accidente en la mañana de Chacabuco

- Detectaron a alcoholizados al volante en Chacabuco

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco:

- Robo

- Joven hospitalizado

- Motos ruidosas

- Un demorado con arma de fuego en un barrio de Chacabuco

- Retuvieron motos que participaron en accidentes en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Más datos del choque de motos

- Motociclista accidentado en la tarde de Chacabuco

- Cuenta DNI viene con una novedad en marzo de 2026

- Un herido fue trasladado al Hospital de Chacabuco

- Motos y licencias retenidas en la noche de Chacabuco

A- Necrológicas I

- Se necesitan dadores de sangre para una vecina internada

- Varios Incidentes en la noche de Chacabuco

- Alcoholizado en movimiento y más infracciones en Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)