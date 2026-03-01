Una situación desagradable vivió una familia de Chacabuco

Teléfono.
Esta tarde una familia de Chacabuco vivió una situación desagradable y que genera preocupación.
Volver a Chacabuquero.
Alguien le envío un mensaje de WhatsApp a un niño sosteniendo que la habían secuestrado. La cuestión no pasó a mayores porque el niño pudo comunicarse con la madre rápidamente desbaratando el ardid. La mujer no estaba en la casa en ese momento pero regresó a toda velocidad.
Lo que generó incertidumbre es lo que se averiguó después. Primero, el número desde donde se enviaron los mensajes tiene característica de Chacabuco, y segundo, el nombre del usuario es "el pomberito violador".
La primera impresión da a entender que la persona detrás de la treta es alguien cercano que conoce el número de teléfono del niño y también sabía que la madre no estaba en la casa. La mujer dijo que iba a ir a la Comisaría para ver si se podía radicar una denuncia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Salida de bomberos: incendio en Chacabuco
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- Accidente en la mañana de Chacabuco
- Detectaron a alcoholizados al volante en Chacabuco
- Un demorado con arma de fuego en un barrio de Chacabuco
- Retuvieron motos que participaron en accidentes en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Más datos del choque de motos
- Motociclista accidentado en la tarde de Chacabuco
- Cuenta DNI viene con una novedad en marzo de 2026
- Un herido fue trasladado al Hospital de Chacabuco
- Motos y licencias retenidas en la noche de Chacabuco
- Se necesitan dadores de sangre para una vecina internada
- Varios Incidentes en la noche de Chacabuco
- Alcoholizado en movimiento y más infracciones en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario