Que en paz descanse: Erminda.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Erminda Romero viuda de Aguayo. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Larrea 225. Sepelio: domingo a las 9.00
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se necesitan dadores de sangre para una vecina internada
- Varios Incidentes en la noche de Chacabuco
- Alcoholizado en movimiento y más infracciones en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Bomberos: otro incendio en una vivienda de Chacabuco
- Salida de bomberos: Incendio en Chacabuco
- "Agradecimiento por la rápida respuesta a mí reclamo"
- Pelea en un barrio de Chacabuco
- Menores dañinos en Chacabuco
- Prorrogaron el desastre en Chacabuco
- Olimpiadas de adultos mayores
- Vecino de Chacabuco involucrado en un choque ocurrido en otra ciudad
- "Reclamé ante el Municipio de Chacabuco y recibí una respuesta improcedente"
- Los ganadores del sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco
- Más datos del accidente ocurrido temprano en Chacabuco
- Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario