Los ganadores del sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

Afortunados. Ya están todos los ganadores. Además, hubo una salida por un principio de incendio.
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco. Es una de las maneras con las que se financia la entidad.
Se pusieron en juego 5 premios de 1.500.000 de pesos cada uno.
Los ganadores fueron:
- 8488, adquirido por Adrián Galetti.
- 4378, adquirido por Andrés Martínez
- 8313, adquirido por Marcelino Domínguez
- 7191, adquirido por José Cosari
- 8028, adquirido por Rodolfo Serritella
Cabe recordar que este año el objetivo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco es la compra de un camión con hidroelevador para reemplazar las funciones del camión con escalera del cuerpo activo.
Salida. Antes del sorteo de los bomberos se registró una salida por un principio de incendio en un auto en Alsina y Olavarría.
La situación fue solventada antes de la llegada de la dotación.
