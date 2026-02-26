jueves, 26 de febrero de 2026

Incendio y corte de servicio eléctrico

 


Daños colaterales.

Este mediodía se registró un incendio en OHiggins que terminó en un corte de servicio eléctrico.



Volver a Chacabuquero.

Analuz Fernández, quien vive en esta locaiidad del partido de Chacabuco, informó que alguien quiso quemar algunas maderas y el fuego se descontroló. Las llamas dañaron cables del tendido eléctrico y esto derivó en un corte de servicio que duró 3 horas hasta que el problema fue solucionado por la Cooperativa Eléctrica.

Los bomberos voluntarios de OHiggins combatieron el incendio y lo extinguieron rápidamente. Ocurrió en avenida Chacabuco y bulevar Sarmiento, donde alguna vez estuvo el bar "La Vieja Esquina".


