Incendio y corte de servicio eléctrico

Daños colaterales.
Este mediodía se registró un incendio en OHiggins que terminó en un corte de servicio eléctrico.
Volver a Chacabuquero.
Analuz Fernández, quien vive en esta locaiidad del partido de Chacabuco, informó que alguien quiso quemar algunas maderas y el fuego se descontroló. Las llamas dañaron cables del tendido eléctrico y esto derivó en un corte de servicio que duró 3 horas hasta que el problema fue solucionado por la Cooperativa Eléctrica.
Los bomberos voluntarios de OHiggins combatieron el incendio y lo extinguieron rápidamente. Ocurrió en avenida Chacabuco y bulevar Sarmiento, donde alguna vez estuvo el bar "La Vieja Esquina".
