Visita Chacabuco un funcionario provincial por una inauguración

Esta tarde.
Un funcionario provincial visitará Chacabuco esta tarde para participar en una inauguración.
Volver a Chacabuquero.
Se trata del Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.
Con el intendente Rubén Darío Golía presenciará la puesta en marcha de la empresa "Troceo Los Cuñados" SRL, mayoristas de carnes vacunas y cerdos.
El acto se llevará a cabo el día miércoles 25 de febrero de 2026, a las 17:30 horas, en calle Aristóbulo del Valle y Perón.
