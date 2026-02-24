Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: Beatriz.
- Susana Beatriz Bassano. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Pinto 180. Sepelio, miércoles a las 10.00.
Necrológicas recientes: QEPD
Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
