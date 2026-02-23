Difusión.
Un medio provincial publicó un cuento de un escritor de Chacabuco.
Se trata del diario La Capital de Mar del Plata,en una sección llamada "Entretextos".
El escritor se llama Franco David Schiavoni. Nació el 24 de septiembre de 1991 en Chacabuco. Cuentista y poeta, socio fundador de la SADE (Sociedad Argentina De Escritores) filial Chacabuco.
Participó en varias antologías de cuento y poesía. Ganador de varios premios en concursos de narrativa.
Cursa actualmente en el “Taller de Corte y Corrección”, dictado por el escritor Marcelo Di Marco.
El cuento se llama "¿A quién dirigir nuestras súplicas?. se puede leer en: Entretextos: “¿A quién dirigir nuestras súplicas?”
