martes, 24 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

  Que en paz descanse: Rodolfo.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Rodolfo Juan Piergiovanni. Falleció a los 67 años. Casaa de duelo:Rocha 376. Sepelio a las 16.00

.


Necrológicas recientes: QEPD


