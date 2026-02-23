lunes, 23 de febrero de 2026

Vecino accidentado en Chacabuco

 

Esta tarde en Chacabuco. 

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.



Un motociclista fue el protagonista.

Por razones que tratan de establecerse, cayó de una moto.

Ocurrió en Artistas y Ullúa.

Se pidió asistencia médica para el mismo.


