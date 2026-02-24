El Municipio de Chacabuco anunció en qué se invertirá el dinero de la Tasa por Salud

Un vehículo y algo más.
La Municipalidad de Chacabuco informó esta mañana el destino que se le dará a la recaudación de la tasa por Salud.
El intendente Rubén Darío Golía junto al gabinete de Salud anunció que el dinero se usará para: comprar una nueva ambulancia, nuevos servicios como Diabetes, Nutrición y Endocrinología, mejoras en el Lavadero y adquisición de camas eléctricas.
También se sumará a una pediatra especialista en neurología infantil oriunda de Junín con experiencia laboral en el Hospital de Niños Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires.
Se informó que en Chacabuco hay 20 o 30 salidas de ambulancias por día.
El servicio de Nutrición, Endocrinología y Diabetes se montará en el espacio que ocupó hasta ahora la residencia médica. La inversión será de 32 millones de pesos.
Se aclaró que la demanda de atención médica del hospital ha superado la de la epoca de la.oandemoa de coronavirus porque hay pacientes de clase media que antes concurrían a centros de Salud de Junín.
