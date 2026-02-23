Agradecimiento al Hospital de Chacabuco

Nota pedida.
Quiero expresar mi profundo y sincero agradecimiento al Dr. Lavagnino, a los médicos clínicos, a las enfermeras y enfermero, al personal de guardia, laboratorio, limpieza, lavadero, cocina y a todo el equipo del Hospital Municipal por el amor, la dedicación y el compromiso con el que me acompañaron durante mi internación.
Volver a Chacabuquero.
En un momento tan vulnerable para mí, encontré no solo profesionales excelentes, sino también personas con una enorme calidad humana. Cada palabra de aliento, cada gesto de cuidado y cada atención hicieron que me sintiera contenida, respetada y acompañada en todo momento.
Gracias por estar, por su paciencia, por su vocación y por el esfuerzo diario que realizan. Su trabajo no solo cura el cuerpo, también reconforta el alma.
Con todo mi cariño y gratitud eterna. 💕
Firma:
Nora Crucci
