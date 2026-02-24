martes, 24 de febrero de 2026

Movilización policial en un barrio por una situación violenta en Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde varios móviles policiales se concentraron en un sector de la ciudad, generando inquietud entre los vecinos del lugar.



Al parecer, los efectivos de la fuerza de seguridad estaban respondiendo a un pedido de auxilio.

Una vecina habría argumentado que fue agredida por la ex pareja de su hija.

Entre las partes existiría una medida judicial de no acercamiento.

El acusado se retiró antes de la llegada de la Policía.

Ocurrió en Inmediaciones de Bravo y Pueyrredón.


