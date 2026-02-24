Movilización policial en un barrio por una situación violenta en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde varios móviles policiales se concentraron en un sector de la ciudad, generando inquietud entre los vecinos del lugar.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, los efectivos de la fuerza de seguridad estaban respondiendo a un pedido de auxilio.
Una vecina habría argumentado que fue agredida por la ex pareja de su hija.
Entre las partes existiría una medida judicial de no acercamiento.
El acusado se retiró antes de la llegada de la Policía.
Ocurrió en Inmediaciones de Bravo y Pueyrredón.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más información sobre el viaje en tren con mascotas de Chacabuco a Buenos Aires
- En Nación y en Chacabuco la Libertad Avanza contra la política sanitaria de Golía
- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- El Municipio de Chacabuco anunció en qué se invertirá el dinero de la Tasa por Salud
- Novedades en el servicio de trenes de pasajeros
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Más datos de los vecinos accidentados en Chacabuco
- Gestionan que se dicten diplomaturas en Chacabuco
- Conflicto vecinal en un barrio alejado de Chacabuco
- Un medio provincial publicó un cuento de un escritor de Chacabuco
- Un motociclista atropelló a un funcionario de Tránsito en un municipio vecino
- Situaciones violentas en Chacabuco
- Más motos retenidas en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario