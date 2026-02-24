Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Afortunados.
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.
Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.
Estos fueron los ganadores:
- 9242, adquirido por Juan Biloch
- 1433, adquirido por Veronica Castillo
- 7531, adquirido por Andrés Fernández
- 10643, adquirido por Juan Miguel Marcelli
- 1663, adquirido por Soledad Emanuele
