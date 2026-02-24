martes, 24 de febrero de 2026

Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Afortunados.

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.



Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.

Estos fueron los ganadores:

  - 9242, adquirido por Juan Biloch

- 1433, adquirido por Veronica Castillo

  - 7531, adquirido por Andrés Fernández 

  - 10643, adquirido por Juan Miguel Marcelli

  - 1663, adquirido por Soledad Emanuele


