Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Norma Esther Muela,
- Ireneo Abel Ferreyra,
- Vicente Donato Vitale,
- Héctor José Sixto,
.
