Hallazgo en un barrio de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se reportó un hallazgo en un barrio de Chacabuco.



Un vecino encontró el chasis de una moto en un lote.

Al parecer, el número de serie no se podía leer.

El vecino dio aviso a la Policía y el chasis fue traslado en patrullero a la Comisaría.

Ocurrió en Inmediaciones de San Luis y Aníbal Troilo.


