Esta mañana.
Esta mañana se reportó un hallazgo en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino encontró el chasis de una moto en un lote.
Al parecer, el número de serie no se podía leer.
El vecino dio aviso a la Policía y el chasis fue traslado en patrullero a la Comisaría.
Ocurrió en Inmediaciones de San Luis y Aníbal Troilo.
