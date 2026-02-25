Quejas de vecinos: atención médica y estado de baños

Ciudad de Chacabuco.
Dos vecinos de Chacabuco se comunicaron con Chacabuquero para compartir quejas sobre dos cuestiones bien distintas.
Queja I. "La verdad fue una decepcion fue llegar a la Laguna de Rocha y encontrar un lugar completamente destruido sin mantenimiento alguno. Fuimos con la familia, con nenes chiquitos y es un asco no poder usar los baños, una verguenza y lo peor es que te cobran entrada", comentó Ignacio.
La imagen que encabeza esta publicación fue extraída de un video compartido por el vecino.
Queja II. "Llevé a mí hijo de 16 años a la Guardia del Hospital y la doctora ni lo revisó. Lo médico pero se quedó sentada con el celular. En ningún momento se paró. Mi hijo sufre de asma y tiene problemas para respirar. Nos recetaron un paf. Fue ayer, a las 20.00", sostuvo Mario.
