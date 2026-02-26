jueves, 26 de febrero de 2026

Día de amenazas en Chacabuco y algo de mal gusto

Algunos vecinos afrontaron situaciones complicadas este miércoles en Chacabuco.



En Catamarca continuación un vecino acusó a un familiar de correrlo con un auto y amenazarlo. Al parecer, entre ambas personas hay una medida judicial de no acercamiento. La situación fue puesta en conocimiento de la Policía.

En inmediaciones de la plaza 5 de Agosto una vecina fue amenazada por dos varones y una mujer. La víctima habría acusado a la femenina de agredirla. La situación, que estaría relacionada con un tema personal, fue puesto en conocimiento de la policía.

Una vecina dio a conocer que una persona publicó en las redes sociales que estaba buscando a personal femenino de limpieza. En realidad era una estratagema para realizar propuestas indecentes de índole sexual a las mujeres. El perfil sería falso.

