miércoles, 25 de febrero de 2026

Menores trasladados a la comisaría en Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde trasladó a menores de edad ala Comisaría desde en un sector de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Los jóvenes despertaron inquietudes en los responsables de un kiosco dado que tendrían antecedentes de pagar mercadería con aplicaciones móviles y que las transferencias no se acreditaran. Dos móviles de la Policía fueron enviados al lugar.

Fueron 4 los menores trasladados posiblemente a los fines de ser identificados. Ocurrió en el acceso Hipólito Yrigoyen 

Choque. Esta tarde se registró un choque en el que participaron una camioneta y un furgón. No hubo lesionados. Ocurrió en Solís e Hipólito Yrigoyen.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Quejas de vecinos: atención médica y estado de baños

- Necrológicas I

- Visita Chacabuco un funcionario provincial por una inauguración

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Le robaron a un vecino en la noche de Chacabuco

- Pedido de auxilio en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas III

- Peligrosa misión completaron los bomberos de Chacabuco

- Movilización policial en un barrio por una situación violenta en Chacabuco

- Más información sobre el viaje en tren con mascotas de Chacabuco a Buenos Aires

- En Nación y en Chacabuco la Libertad Avanza contra la política sanitaria de Golía

- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- El Municipio de Chacabuco anunció en qué se invertirá el dinero de la Tasa por Salud

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Novedades en el servicio de trenes de pasajeros

- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)