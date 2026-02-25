Menores trasladados a la comisaría en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde trasladó a menores de edad ala Comisaría desde en un sector de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Los jóvenes despertaron inquietudes en los responsables de un kiosco dado que tendrían antecedentes de pagar mercadería con aplicaciones móviles y que las transferencias no se acreditaran. Dos móviles de la Policía fueron enviados al lugar.
Fueron 4 los menores trasladados posiblemente a los fines de ser identificados. Ocurrió en el acceso Hipólito Yrigoyen
Choque. Esta tarde se registró un choque en el que participaron una camioneta y un furgón. No hubo lesionados. Ocurrió en Solís e Hipólito Yrigoyen.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Quejas de vecinos: atención médica y estado de baños
- Visita Chacabuco un funcionario provincial por una inauguración
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Le robaron a un vecino en la noche de Chacabuco
- Pedido de auxilio en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Peligrosa misión completaron los bomberos de Chacabuco
- Movilización policial en un barrio por una situación violenta en Chacabuco
- Más información sobre el viaje en tren con mascotas de Chacabuco a Buenos Aires
- En Nación y en Chacabuco la Libertad Avanza contra la política sanitaria de Golía
- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- El Municipio de Chacabuco anunció en qué se invertirá el dinero de la Tasa por Salud
- Novedades en el servicio de trenes de pasajeros
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario