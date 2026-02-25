Estaban cerca los acusados del robo en Chacabuco

Detenidos.
Fueron detenidos dos personas acusadas del robo en el supermercado ubicado en Perón y Quintana.
Pasaron 11 días para que la Policía realizara allanamientos para esclarecer el caso ocurrido el 14 de febrero por la madrugada. Los procedimientos se realizaron en el barrio Los Misioneros II que está ubicado a pocas cuadras del supermercado.
Los detenidos están acusados de sustraer dinero en efectivo y mercadería tras forzar una persiana mecánica y romper el vidrio de una puerta. Todo esto fue grabado por las cámaras de seguridad del local. Los ladrones actuaron a rostro descubierto. Uno de los detenidos tiene domicilio en Mar del Plata.
