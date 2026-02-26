Palacio Municipal: brindaron detalles sobre la refacción

Refacción.
Esta mañana el gobierno local mostró cómo va avanzando la obra de refacción del Palacio Municipal de Chacabuco.
Se trata de un trabajo que busca reparar el sector del techo cuyo estado de deterioro generaba filtraciones y peligro de derrumbe. El intendente Rubén Darío Golía encabezó una conferencia de prensa junto a la empresa que está a cargo de la ejecución del proyecto.
Según lo informado, se reforzaron los tirantes de madera con bases de hormigón y vigas de metal. También se enderezó 7 centímetros la estructura. Para llevar a cabo toda esta tarea se tuvo que retirar íntegramente el cielorraso.
Como se puede ver en la foto que encabeza la nota, también se ha retirado momentáneamente el sistema del campanario del reloj del palacio. El mismo se encuentra en el hall de la planta alta esperando a volver ser colocado.
