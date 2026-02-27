Accidente temprano en la mañana de Chacabuco

En un barrio.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo una moto y un utilitario. Al menos una persona fue trasladada al Hospital en ambulancia.
Sucedió en Mitre y Sosa, cerca de las 7.15.
