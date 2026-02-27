viernes, 27 de febrero de 2026

Accidente temprano en la mañana de Chacabuco

 

En un barrio.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron en el mismo una moto y un utilitario. Al menos una persona fue trasladada al Hospital en ambulancia.

Sucedió en Mitre y Sosa, cerca de las 7.15.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Se entendieron más luces LED en 2 cuadras de Chacabuco

- Incendio y corte de servicio eléctrico

- Averiguación de paradero en Chacabuco

- Condenados por corrupción en Chacabuco

- Capacitación en equinoterapia en un campo de jineteada de Chacabuco

- Con 100 por ciento de aumento inscriben en las becas para hijos de municipales en Chacabuco

- Brindaron detalles sobre la refacción del Palacio Municipal de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Madrugada intensa

- Presentan obra

- Asamblea por una manifestación

- Día de amenazas en Chacabuco y algo de mal gusto

- Estaban cerca los acusados del robo en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)