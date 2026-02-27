viernes, 27 de febrero de 2026

Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco

 


Madrugada.

A lo largo de la madrugada fueron reportados varios inocentes en un mismo sector de Chacabuco.



Ocurrió en el cuadrante de la plaza Belgrano. La situación da cuenta de la cantidad de personas que pasa la noche en inmediaciones de este y otros paseos público de la ciudad. 

Hubo disturbios en Lamadrid entre Ituzaingó y Almafuerte, afuera de un kiosco. Unos jovenes trataron de ingresar a un comercio en Maipú y Lamadrid. Hubo incidentes entre varias personas en Maipú entre Alvear y Catamarca. Y hasta una mujer llamó a la Policía porque dijo que la habían amenazado en cercanías de Remedios Escalada de San Martin y Tucumán.

Todo esto sucedió entre las 5.00 y las 7.00 de la mañana, aproximadamente.

