Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco

Madrugada.
A lo largo de la madrugada fueron reportados varios inocentes en un mismo sector de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Ocurrió en el cuadrante de la plaza Belgrano. La situación da cuenta de la cantidad de personas que pasa la noche en inmediaciones de este y otros paseos público de la ciudad.
Hubo disturbios en Lamadrid entre Ituzaingó y Almafuerte, afuera de un kiosco. Unos jovenes trataron de ingresar a un comercio en Maipú y Lamadrid. Hubo incidentes entre varias personas en Maipú entre Alvear y Catamarca. Y hasta una mujer llamó a la Policía porque dijo que la habían amenazado en cercanías de Remedios Escalada de San Martin y Tucumán.
Todo esto sucedió entre las 5.00 y las 7.00 de la mañana, aproximadamente.
