"Reclamé ante el Municipio de Chacabuco y recibí una respuesta improcedente"

Me dirijo a este medio de comunicación con el fin de hacer público un reclamo que he realizado en reiteradas oportunidades ante las autoridades correspondientes, sin haber obtenido hasta el momento ninguna solución.
Desde el mes de septiembre del año pasado, la cuadra ubicada sobre calle Vidal, entre Olavarría y Alberdi, no cuenta con contenedor residual domiciliario. Ante esta situación, los vecinos nos vemos obligados a trasladar nuestros residuos en nuestros propios vehículos cada vez que salimos a trabajar, lo cual resulta incómodo, inapropiado y evitable si existiera una correcta prestación del servicio.
Asimismo, desde el mismo mes venimos reclamando que la boca de tormenta ubicada en la intersección de Vidal y Alberdi se encuentra tapada. Cada vez que llueve, el agua se acumula y llega aproximadamente hasta la mitad de la cuadra.
He realizado reclamos ante el señor Intendente (Ruben Darío Golia) y también en el corralon municipal. En este último lugar se me informó que debería residir al menos diez años en el domicilio para que recién se evalúe la posibilidad de dar solución al problema, respuesta que considero improcedente e injustificada.
En relación al contenedor, he dialogado con el señor Héctor Chilano, quien manifestó que dicha cuadra nunca contó con contenedor residual domiciliario. Ante esta afirmación, lo invito públicamente a recorrer la cuadra de calle Vidal, entre Olavarría y Alberdi, para constatar que ninguno de los domicilios posee canasto en la vereda para disposición de residuos, lo que demuestra que en algún momento existió un contenedor para tal fin.
Solicito por medio de este espacio que se dé visibilidad a esta situación para que podamos obtener una pronta solución, ya que hasta el momento no he sido escuchado pese a los reiterados reclamos.
Invito también al señor Intendente y al señor Héctor Chilano a hacerse presentes en la cuadra para verificar personalmente el estado de la misma. En caso de considerarlo necesario, pueden solicitarme la dirección exacta de mi domicilio y mi número de teléfono para acercarse a dialogar, la cual no haré pública por razones de seguridad y privacidad.
Atentamente,
Nicolás Jorge Aldubato
