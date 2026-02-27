viernes, 27 de febrero de 2026

Pelea en un barrio de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Intervino la Policía.

Esta tarde se registró una pelea en un barrio de la ciudad de Chacabuco.



Participaron dos mujeres. Una, de 19 años, y la otra, de 22 años. Ambas estan ligadas porque son martes de hijos del mismo hombre. Una es ex pareja y la otra, pareja, de esa persona.

Fue convocada la Policía para contener a las vecinas. Al parecer, se acordó que ambas radiquen denuncias en la Comisaría contra la otra. Ocurrió en el barrio Los Pioneros.

