Menores dañinos en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un incidente en las afueras de Chacabuco en el que estuvieron involucrados menores de edad.
Volver a Chacabuquero.
La Policía identificó a los jóvenes luego que el conductor de una camioneta los acusara de dañarle el rodado con piedras. Ocurrió en avenida Solís continuación, a la vera del canal a cielo abierto.
Los menores no fueron demorados. El conductor radicaría una denuncia en la Comisaría.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Prorrogaron el desastre en Chacabuco
- Olimpiadas de adultos mayores
- Vecino de Chacabuco involucrado en un choque ocurrido en otra ciudad
- "Reclamé ante el Municipio de Chacabuco y recibí una respuesta improcedente"
- Los ganadores del sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco
- Más datos del accidente ocurrido temprano en Chacabuco
- Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se entendieron más luces LED en 2 cuadras de Chacabuco
- Incendio y corte de servicio eléctrico
- Averiguación de paradero en Chacabuco
- Condenados por corrupción en Chacabuco
- Capacitación en equinoterapia en un campo de jineteada de Chacabuco
- Con 100 por ciento de aumento inscriben en las becas para hijos de municipales en Chacabuco
- Brindaron detalles sobre la refacción del Palacio Municipal de Chacabuco
- Asamblea por una manifestación
- Día de amenazas en Chacabuco y algo de mal gusto
- Estaban cerca los acusados del robo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario