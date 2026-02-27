Mix: Prorrogaron el desastre en Chacabuco - Histórico concurso - Olimpiadas de adultos mayores

Breves.
Prórroga. El Ministerio de Economía de la Nación prorrogó la declaración de emergencia o desastre agropecuario por las inundaciones en Chacabuco hasta el 30 de abril del 2026. Está en consonancia con la declaración del gobierno bonaerense ya publicada. Los productores afectados podrán gestionar certificados para obtener beneficios impositivos.
Volver a Chacabuquero.
Concurso. El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó hoy una conferencia de prensa en donde anunció el llamado a concurso para titularizar 28 cargos de Auxiliares para las instituciones educativas de Chacabuco. Entre esos 28 cargos, que incluyen tareas de Portero y Ayudante de Cocina, 2 serán destinados a O’Higgins, 1 a Rawson y 1 a Castilla, siendo los restantes para establecimientos de la ciudad cabecera. Cabe destacar que los cargos contemplan el Cupo Laboral Trans y Cupo de Discapacidad.
La Presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola, agregó en ese sentido: “Es algo histórico para el distrito de Chacabuco. Quiero anunciar que además de los 28 cargos, se sumarán otros 5 que estarán para los próximos días también, por lo que serán un total de 33. El Gobernador, Axel Kicillof, tomó la decisión política de que tengan una estabilidad en un momento tan difícil que se atraviesa con la cruel Reforma Laboral. Esto es un alivio”.
Olimpíadas. El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este viernes una conferencia de prensa en donde fue anunciada la primera edición de las Olimpíadas de Adultos Mayores 2026 “Desafío a la Madurez”.
Para esta primera edición, las Olimpíadas serán de participación y no de competencia, en las siguientes disciplinas: Deportes: New Com, Sapo, Boccias y Pentatlón. En cuanto a las disciplinas culturales, se encuentran Dibujo; Pintura; Objeto Tridimensional; Poesía; Narrativa; Canto Solista; Folclore; Tango; y Teatro.
La inscripción, tanto en las disciplinas deportivas como culturales y artísticas, estará abierta a partir del próximo lunes 2 de marzo. La misma podrá realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas en la Oficina de Adultos Mayores, situada en Almirante Brown 137. En cuanto a las disciplinas deportivas, se puede llevar adelante la inscripción también en el Polideportivo Municipal (Av. Solís 215) y para las artísticas, en la Casa de la Cultura (Moreno 178) en los mismos días y horarios indicados.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Menores dañinos en Chacabuco
- Vecino de Chacabuco involucrado en un choque ocurrido en otra ciudad
- "Reclamé ante el Municipio de Chacabuco y recibí una respuesta improcedente"
- Los ganadores del sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco
- Más datos del accidente ocurrido temprano en Chacabuco
- Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se entendieron más luces LED en 2 cuadras de Chacabuco
- Incendio y corte de servicio eléctrico
- Averiguación de paradero en Chacabuco
- Condenados por corrupción en Chacabuco
- Capacitación en equinoterapia en un campo de jineteada de Chacabuco
- Con 100 por ciento de aumento inscriben en las becas para hijos de municipales en Chacabuco
- Brindaron detalles sobre la refacción del Palacio Municipal de Chacabuco
- Asamblea por una manifestación
- Día de amenazas en Chacabuco y algo de mal gusto
- Estaban cerca los acusados del robo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario