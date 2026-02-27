viernes, 27 de febrero de 2026

Bomberos: otro incendio en una vivienda de Chacabuco

 


Esta noche.

La sirena de los bomberos fue motivada por un incendio en una vivienda en Andrés de Vera y La Plata.




