Alcoholizado en movimiento y más infracciones en Chacabuco

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer detalles de las actuaciones realizadas este vienes en la ciudad de Chacabuco.
En recorrido de móviles y motos de Tránsito se labraron actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona prohibida.
En un operativo de prevención sobre Garay y San Luis, 9 De Julio y Juan Azurduy, Montesano y Alsina, Garay y Viamonte se retuvieron siete licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas sin luces y chapa patente su conductor en estado de alcoholemia positivo.
