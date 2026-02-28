Varios Incidentes en la noche de Chacabuco

Peleas y más.
Esta madrugada se reportaron incidentes en la zona del corredor nocturno de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo al menos 3 situaciones problemáticas en el acceso Hipólito Yrigoyen que requirieron de la presencia de la Policía. Se trató de conatos de violencia entre personas que habían concurrido a los boliches.
Por ejemplo, una mujer causó disturbios ante un carro de comidas al menos en dos oportunidades. También hubo dos peleas.
Por otro lado, en Viamonte continuación hubo un caso de violencia de género que terminó con un masculino escapando en moto.
Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco
